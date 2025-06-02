«Троянські фури» для Путіна

Українські спецслужби записали до календаря «чорний день російської стратегічної авіації». Пише Главком.

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Перший день літа став «чорним» для стратегічної авіації Росії. Українські FPV-дрони атакували одразу п’ять російських військових аеродромів – «Бєлая» в Іркутській області, «Дягілево» – в Рязанській, «Оленья» – в Мурманській, «Іваново» – в Івановській та «Українка» – в Амурській.

Сенсаційним був би й сам факт того, що українські дрони змогли досягти Сибіру (аеродром «Бєлая»), але справжнім шоком для агресора стали наслідки цієї атаки.

Відстань до аеродрому «Бєлая» у Сибіру, куди вперше дісталися українські дрони

фото: скриншот з Google-карти

Генштаб ЗСУ повідомив про більше 40 уражених літаків, причому більшість безповоротно, – серед них А-50, Ту-95МС і Ту-22М3.

Дві останніх моделі є носіями крилатих ракет, які використовуються для бомбардування українських регіонів, А-50 – літак радіолокаційного виявлення для виявлення систем ППО, керованих ракет та координації цілей для російських винищувачів.

Якраз на «Оленью» останні два тижні відбувалася масова передислокація дальніх бомбардувальників (за оцінками «воєнкорів», до 20% всіх Ту-95МС) та поставка ракет для майбутніх бомбардувань України.

Збитки для російської дальньої авіації через масштабну дронову атаку на «Оленью» та інші аеродроми, за даними Служби безпеки України, оцінюються у понад $7 млрд. Видання WSJ наводить дані, що до сьогодні Росія мала 54 літаки Ту-22М3 та 58 Ту-95М, причому невідомо, скільки з них були у робочому стані.

За оцінкою СБУ було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

«Павутина» Малюка

Спецоперація під назвою «Павутина» готувалася понад півтора року, а фотографія голови СБУ Василя Малюка, що схилився над картами російських цілей, тепер приречена розійтися на меми.

Світлина голови СБУ Василя Малюка, який проводить спецоперацію «Павутина», приречена розійтися на меми

фото: СБУ

Атака на військові бази в Сибіру стала першою на відстані більше 4300 км від лінії фронту. Але сталося це не завдяки далекобійності українських дронів…

Операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом –мобільні дерев’яні контейнери. Вже на російській території дрони були заховані у контейнери, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент кришки контейнерів дистанційно відкрили, і дрони полетіли звідти влучати у російські бомбардувальники. Російські OSINT-пабліки стверджують, що фури, з яких запускалися безпілотники, були на челябінських номерах, на одному зі складів у Челябінську могли й пакуватися контейнери з дронами. Є припущення, що «сюрпризи» могли бути ввезені з території Казахстану, з яким межує Челябінська область.

Власне, такою вишуканою схемою і пояснюється те, що українським безпілотникам вперше вдалося дістатися далекого Сибіру – вони просто туди доїхали, а не долетіли. Причому водіїв фур, які стали транспортом для дронів, цілком могли використати «втемну». Як стверджують російські ЗМІ, нібито один з водіїв, затриманий в Мурманській області, дає свідчення російським спецслужбам, а іншого (в Іркутській області) знайшли задушеним прямо в салоні тягача.

Креативна схема з фурами пояснює й те, чому в регіонах, де вона була застосована, навіть не оголошувалася повітряна тривога – все відбулося миттєво. В умовах, коли ППО просто не встигло відреагувати на небезпеку, єдиним захистом стратегічних бомбардувальників стали… покришки.

Як стверджує аналітичний ресурс Clash Report, українська військова розвідка відсканувала російські бомбардувальники ще минулого року та навчила штучний інтелект розпізнавати їх та виконувати автоматичні алгоритми атаки у пікіруванні дронів.

Російські пабліки стверджують, що ще одна фура з дронами в Амурській області не дісталася цілі і вибухнула, не доїхавши до авіабази «Українка».

За інформацією Міноборони РФ, «терористичні атаки» були відбиті також в Івановській та Рязанській областях. У Telegram-каналах повідомлялося про вибухи у Сєвєроморську, де розташовується найбільша база російських підводних човнів. Місцева влада назвала ці повідомлення фейком.

Українські дрони, які знищили унікальні стратегічні бомбардувальники загальною вартістю у кілька мільярдів доларів

фото: СБУ

Трохи символізму

Історична спецоперація могла бути підготовлена під конкретні дати. І це не День захисту дітей. Саме сьогодні у РФ святкується День військово-транспортної авіації. Окрім того, саме 1 червня 1996 року Україна передала Росії свою ядерну і стратегічну зброю в рамках Будапештського меморандуму. Зокрема, й ті самі стратегічні бомбардувальники, які майже через 30 років були вражені на далеких аеродромах.

Президент України Володимир Зеленський вітає голову СБУ Василя Малюка з блискучим результатом «далекобійної операції»

фото: Офіс президента

Наслідки

Певною мірою символічним можна вважати й те, що безпрецедентна атака на російські аеродроми відбулася напередодні другого раунду україно-російських «мирних перемовин» у Стамбулі. Звісно, Москва буде звинувачувати Київ у намаганні зірвати мирний процес, але, судячи з поведінки та заяв російської сторони, цей етап перемовин в будь-якому випадку навряд чи завершився б чимось конструктивним. Наразі ж Україна принаймні продемонструвала не тільки противнику, а й усьому світу, що у неї є на руках ті самі «карти», відсутністю яких постійно дорікали адепти швидкої капітуляції.

Перший раунд україно-російських «мирних перемовин» у Стамбулі завершився «домовленістю домовлятися». Як буде цього разу?

фото: AP

І це – не єдиний наслідок «Павутини». Вочевидь після такого провалу в Росії полетять голови високопосадовців, на яких спихнуть провину за таке приниження.

Слід очікувати й того, що почнеться панічна передислокація всієї військової техніки, перевірки на дорогах стануть набагато жорсткішими, що вдарить по логістиці, а зв’язок по всій країні буде глушитися ще сильніше.

Російська влада явно приголомшена таким «нахабством», найкраща ілюстрація цьому – довге мовчання офіційних структур. Міноборони РФ вийшло з першим коментарем лише ближче до вечора: воно визнало прильоти в Мурманській та Іркутській областях та зазначило, що вже затримані «деякі учасники терактів».

Перша реакція Міноборони РФ на «Павутину»

фото: скриншот допису

До слова, раніше джерела ЗМІ в СБУ повідомляли, що безпосередні організатори цієї спецоперації вже давно знаходяться в Україні – тож показові затримання когось на камеру російськими спецслужбами будуть просто постановкою для внутрішнього споживача.

Поки неповоротка російська військова машина вагалася з реакцією, своє обурення нечуваним фіаско російської розвідки виплескували численні Z-«воєнкори» та інші прихильники війни. Вони порівнюють сьогоднішній день з «Перл-Харбором» – раптовою атакою японської армії на американську військову базу 7 грудня 1941 року.

І одним з найпопулярніших в Z-середовищі є черговий заклик завдати ядерного удару по українцях, оскільки ті знову зазіхнули на «святе». Стратегічні бомбардувальники є потенційними носіями ядерної зброї та частиною «ядерної тріади», якою так пишався Путін. Тож тепер верховний головнокомандувач, на переконання ультрапатріотів, має повне право натиснути на «червону кнопку».

Один з типових постів Z-«воєнкорів» після приголомшливої атаки українських дронів по російських аеродромах

фото: скриншот допису

Наразі у Кремля повністю змішалися карти на «мирному треці», де він відверто тягнув час, при цьому продовжуючи атакувати на фронті, готувати масштабний «літній наступ» та бомбардувати українські міста. Буквально у ніч на 1 червня Росія у своєму стилі вчергове демонструвала «готовність до мирних перемовин», запустивши по Україні майже пів тисячі дронів.

Тепер у Москві будуть очікувати реакції з Вашингтона: що скаже президент Дональд Трамп на зухвалу атаку на їхні аеродроми та катастрофу пасажирського потягу у Брянській області, в результаті якої загинуло семеро людей. У катастрофі по гарячих слідах звинуватили українських диверсантів, які нібито підірвали міст, але потім в заяві Слідчого комітету РФ термін «підрив» дивним чином змінився на нейтральне «руйнування». У картині світу Трампа останні події можуть бути ескалацією ситуації, спрямованою на знищення його мирних зусиль, але вже з українського боку.

У результаті руйнування мосту у Брянській області 1 червня постраждав пасажирський потяг. Російська пропаганда прогнозовано звинуватила українців у тероризмі

фото з відкритих джерел

У різних західних ЗМІ вже пролунала протилежна інформація, чи був в курсі Білий Дім щодо «Павутини», яку плели українські спецслужби, чи вона стала для нього таким же сюрпризом, як для Москви. Водночас російські «мілітарі»-канали вже наполягають: така масштабна спецоперація навряд чи могла бути організована українськими спецслужбами без допомоги західних союзників. Тож просто черговим «ударом відплати» по українських містах тут не обійтися. Пропаганда надовго отримала привід для розмов про те, що «підступний Захід» прямо вступив у війну з Росією та хоче знищити українськими руками її ядерний потенціал. Але як в таких умовах вести далі справи з Трампом, який чи то не був в курсі планів Києва (а як же всемогутня американська розвідка?), чи то приховував їх від «друга Володимира»?

Наразі російська делегація переговорників вже прибула до Стамбула та поки що не робила демаршей з огляду на нові обставини – другий раунд «мирних перемовин» запланований завтра на 13 годину.

Павло Вуєць, «Главком»

Нагадаємо Немає інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає несерйозно, – Зеленський