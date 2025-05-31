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Диван на коліщатках в темній вітальні

Немає інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає несерйозно, – Зеленський

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 22:19
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Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі.

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Йдеться у вечірньому зверненні Президента України.

“Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно”, каже Президент.

Зеленський зазначив, що Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та з партнерами в Сполучених Штатах.

“Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою, – додав він. –

Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали.

Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру”.