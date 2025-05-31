Потрапив під потяг. На Івано-Франківщині в ДТП загинув мотоцикліст

У селі Вікно, що на Івано-Франківщині, на залізничному переїзді мотоцикл потрапив під потяг. У ДТП загинув чоловік 2003 року народження.

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Цю інформацію Суспільному підтвердили у секторі комунікації поліції в області.

Аварія сталася увечері 31 травня. На місці події працюють поліцейські. Вони з’ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди.