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Потрапив під потяг. На Івано-Франківщині в ДТП загинув мотоцикліст

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 22:32
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У селі Вікно, що на Івано-Франківщині, на залізничному переїзді мотоцикл потрапив під потяг. У ДТП загинув чоловік 2003 року народження.

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Цю інформацію Суспільному підтвердили у секторі комунікації поліції в області.

Аварія сталася увечері 31 травня. На місці події працюють поліцейські. Вони з’ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди.