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Калуська міськрада передасть 100 000 грн на лікування Максима Цуцмана
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська міськрада передасть 100 000 грн на лікування Максима Цуцмана

Автор: Олег Мамчур
31/05/2025 22:53
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Калуська міська рада спрямовує 100 000 субвенційних коштів Рожнятівській селищній раді – на лікування Максима Цуцмана. 

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Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

“У хлопчика рідкісне генетичне захворювання — м’язова дистрофія Дюшена. Це важкий діагноз, що щодня відбирає в нього сили. Є ліки, які здатні зупинити хворобу. Але родина не в змозі впоратися самотужки. І сьогодні шанс Максима — у нашій спільній небайдужості. Калуська громада не лишається осторонь. Депутати одноголосно підтримали рішення про спрямування 100 тисяч гривень на лікування Максима. Бо чужого болю не буває. Дитинство повинно бути про мрії, а не про боротьбу за життя. Разом — ми можемо більше. Віримо, що Максимко одужає!”, – написав Андрій Найда.

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