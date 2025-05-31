Калуська міськрада передасть 100 000 грн на лікування Максима Цуцмана

Калуська міська рада спрямовує 100 000 субвенційних коштів Рожнятівській селищній раді – на лікування Максима Цуцмана.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.
“У хлопчика рідкісне генетичне захворювання — м’язова дистрофія Дюшена. Це важкий діагноз, що щодня відбирає в нього сили. Є ліки, які здатні зупинити хворобу. Але родина не в змозі впоратися самотужки. І сьогодні шанс Максима — у нашій спільній небайдужості. Калуська громада не лишається осторонь. Депутати одноголосно підтримали рішення про спрямування 100 тисяч гривень на лікування Максима. Бо чужого болю не буває. Дитинство повинно бути про мрії, а не про боротьбу за життя. Разом — ми можемо більше. Віримо, що Максимко одужає!”, – написав Андрій Найда.
Реквізити для допомоги:
- Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/nfwabXdkP
- Номер картки банки monobank: 4441 1111 2095 2076 грн
- Карта ПриватБанку: 5168752094419689 грн
- IBAN ПриватБанку: UA663052990262036400980490448
- PayPal $: [email protected]
ДО ТЕМИ: На ліки для порятунку Максима Цуцмана з Рожнятова батьки розігрують за донат сімейний автомобіль