Калуська міськрада передасть 100 000 грн на лікування Максима Цуцмана

Калуська міська рада спрямовує 100 000 субвенційних коштів Рожнятівській селищній раді – на лікування Максима Цуцмана.

Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

“У хлопчика рідкісне генетичне захворювання — м’язова дистрофія Дюшена. Це важкий діагноз, що щодня відбирає в нього сили. Є ліки, які здатні зупинити хворобу. Але родина не в змозі впоратися самотужки. І сьогодні шанс Максима — у нашій спільній небайдужості. Калуська громада не лишається осторонь. Депутати одноголосно підтримали рішення про спрямування 100 тисяч гривень на лікування Максима. Бо чужого болю не буває. Дитинство повинно бути про мрії, а не про боротьбу за життя. Разом — ми можемо більше. Віримо, що Максимко одужає!”, – написав Андрій Найда.