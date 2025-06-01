На Івано-Франківщині провели в останню дорогу воїна Малецького Назара

Отинійська громада у глибокій скорботі провела в останню путь нашого земляка, воїна, захисника України — Назара Малецького, жителя селища Отинія.

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Повідомляє Отинійська селищна територіальна громада, передає Правда.іф.

У повсякденному житті Назар залишався простим, щирим, добрим чоловіком. Завжди турботливий, завжди готовий вислухати, підставити плече. У першому шлюбі народився син Артем, якого він дуже любив. У грудні 2024 року Назар вдруге одружився, знову знайшовши сімейне тепло. Був ніжним чоловіком, дбайливим батьком, уважним сином, братом і щирим другом, який завжди приходив на допомогу — як у мирному житті, так і на війні.

25 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Садки, Сумської області, старший солдат Назар Малецький, снайпер 1-го відділення 2-го взводу снайперів роти снайперів військової частини А0284, загинув смертю хоробрих.