Окупанти за минулу добу втратили 1230 орків, 52 артсистеми та 127 одиниць автомобільної техніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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-особового складу / personnel ‒ близько/ about 988560 (+1230) осіб / persons,

-танків / tanks ‒ 10872 (+5) од,

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22656 (+4) од,

-артилерійських систем / artillery systems – 28527 (+52) од,

-РСЗВ / MLRS – 1401 (+1) од,

-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1173 (+0) од,

-літаків / aircraft – 372 (+0) од,

-гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38366 (+151),

-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3268 (+3),

-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

-підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50325 (+127) од,

-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3903 (+1)

Дані уточнюються