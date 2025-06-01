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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші відкрили Алею безвісти зниклих та полонених захисників

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 08:32
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Під відкритим небом, тут розміщені портрети зниклих безвісти та полонених героїв Калуської громади.

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Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

“Це — алея незламних, які пішли боронити Україну і досі не повернулися додому. Ми не знаємо, де вони зараз, але знаємо: вони не забуті. Кожен погляд, зафіксований на фото, — це історія мужності, жертовності та безмежної любові до рідної землі. Цей простір — символ того, що ми пам’ятаємо. Що ми чекаємо. Що ми віримо. Над кожним портретом — небо, а в кожному серці — надія: на повернення, на зустріч, на перемогу. Нехай алея Віри та Надії стане щоденним нагадуванням усім нам: війна триває, боротьба продовжується, а справжні Герої — серед нас. Їхній подвиг — у нашій пам’яті. Їхня присутність — у нашій вірі. Їхнє майбутнє — у нашій надії”,- написав мер.