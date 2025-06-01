Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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1 червня – 135 років від дня народження Йосипа Букшованого (1890-1937), українського журналіста, видавця, команданта стрілецької сотні легіону УСС, родом із с. Жаб’є (нині смт Верховина) (нині адміністративний центр Верховинської територіальної громади Верховинського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.