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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
01/06/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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1 червня – 135 років від дня народження Йосипа Букшованого (1890-1937), українського журналіста, видавця, команданта стрілецької сотні легіону УСС, родом із с. Жаб’є (нині смт Верховина) (нині адміністративний центр Верховинської територіальної громади Верховинського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.