Якою буде погода на Івано-Франківщині в перший день літа

По місті Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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Температура повітря
По місту: вночі 10-12°, вдень 22-24° тепла.
По області: вночі 8-13°, вдень 19-24° тепла.
У високогір’ї Карпат: вночі 4-9°, вдень 13-18° тепла.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах добра.