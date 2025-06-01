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Якою буде погода на Івано-Франківщині в перший день літа

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 09:45
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По місті Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура повітря

По місту: вночі 10-12°, вдень 22-24° тепла.

По області: вночі 8-13°, вдень 19-24° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 4-9°, вдень 13-18° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.