У Карпатах травмувалась туристка і потребувала допомоги рятувальників

Рятувальники надали допомогу туристці, яка на горі Хомʼяк травмувала ногу.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

31 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, надійшло повідомлення про те, що на горі Хомʼяк жінка травмувала ногу, самостійно пересуватися не може і потребує допомоги рятувальників.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворохтянських гірських рятувальників, в складі 5 осіб, які прибули до травмованої, надали першу домедичну допомогу та транспортували до с. Поляниця Поляницької ТГ Надвірнянського р-ну де передали медикам.