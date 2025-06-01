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У Карпатах травмувалась туристка і потребувала допомоги рятувальників

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 10:42
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Рятувальники надали допомогу туристці, яка на горі Хомʼяк травмувала ногу.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

31 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, надійшло повідомлення про те, що на горі Хомʼяк жінка травмувала ногу, самостійно пересуватися не може і потребує допомоги рятувальників.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворохтянських гірських рятувальників, в складі 5 осіб, які прибули до травмованої, надали першу домедичну допомогу та транспортували до с. Поляниця Поляницької ТГ Надвірнянського р-ну де передали медикам.

“Пам’ятайте про безпеку під час подорожей в гірській місцевості! Обирайте відповідний одяг та взуття .

Завжди перевіряйте погодні умови, не ходіть на одинці,обирайте маршрути відповідно до вашого рівня підготовки, а також майте при собі необхідне спорядження ,аптечку та засоби зв’язку.

Не ризикуйте своїм здоров’ям — безпека понад усе”, – застерігають рятувальники.