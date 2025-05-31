В Україні запрацює Школа інструкторів для армії

Найближчим часом в Україні почне функціонувати Школа інструкторів. Її створення дозволить суттєво покращити рівень навченості інструкторського складу та забезпечити підвищення їхньої кваліфікації.

Про це він повідомив у Facebook Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Правда.іф.

«Нарощуємо підготовку інструкторів – професійних та з бойовим досвідом. Найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації», — зазначив Сирський.

Окремий акцент під час наради було зроблено на підготовці інструкторів у сфері безпілотних систем. У зв’язку з масштабуванням відповідних підрозділів, виникає потреба у кваліфікованих операторах. У ЗСУ планують посилити підготовку інструкторів з використання БпЛА та наземних роботизованих систем різних типів, а також збільшити кількість фахівців для цього напрямку.

Ще одним пріоритетом стала тактична медицина.

«Окрему увагу приділили інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду – як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах», — повідомив головнокомандувач.

Сирський наголосив, що українська армія протистоїть чисельно переважаючому ворогу, тому якість підготовки воїнів є критично важливою. Вона має безпосередній вплив на здатність виконувати головне завдання — знищення противника та збереження життя українського захисника.

«Окремо хочу подякувати всім інструкторам — тим, хто щодня передає свій досвід, навчає, виправляє помилки, готує наших військових до бойових умов», — додав він.

Головнокомандувач підкреслив: