ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Україні запрацює Школа інструкторів для армії

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 21:36
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Найближчим часом в Україні почне функціонувати Школа інструкторів. Її створення дозволить суттєво покращити рівень навченості інструкторського складу та забезпечити підвищення їхньої кваліфікації.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це він повідомив у Facebook Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Правда.іф.

«Нарощуємо підготовку інструкторів – професійних та з бойовим досвідом. Найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації», — зазначив Сирський.

Окремий акцент під час наради було зроблено на підготовці інструкторів у сфері безпілотних систем. У зв’язку з масштабуванням відповідних підрозділів, виникає потреба у кваліфікованих операторах. У ЗСУ планують посилити підготовку інструкторів з використання БпЛА та наземних роботизованих систем різних типів, а також збільшити кількість фахівців для цього напрямку.

Ще одним пріоритетом стала тактична медицина.

«Окрему увагу приділили інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду – як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах», — повідомив головнокомандувач.

Сирський наголосив, що українська армія протистоїть чисельно переважаючому ворогу, тому якість підготовки воїнів є критично важливою. Вона має безпосередній вплив на здатність виконувати головне завдання — знищення противника та збереження життя українського захисника.

«Окремо хочу подякувати всім інструкторам — тим, хто щодня передає свій досвід, навчає, виправляє помилки, готує наших військових до бойових умов», — додав він.

Головнокомандувач підкреслив:

«Кожне навчання, кожна тренувальна година — це врятовані життя. Це солдат, який знатиме, як діяти під обстрілом. Це медик, який не розгубиться в критичну мить. Це оператор дрону, який влучить точно в ціль».