Франківський стоматолог оголосив збір на пересувний стоматкабінет для нацгвардійців

В Івано-Франківську стартував збір коштів на пересувний стоматологічний кабінет для військових 50 полку Національної гвардії України. У ньому фахівці надаватимуть якісну стоматологічну допомогу прямо на лінії фронту.

Збір оголосив стоматолог Ярослав Бачинський, пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

За його словами, багато захисників перебувають у складних умовах без доступу до медичних послуг, тож така мобільна стоматологія стане реальною підтримкою. Її планують повністю укомплектувати необхідним обладнанням і медикаментами.

Підтримати проєкт можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/5ZVX26qCY2

Або реквізитами:

Номер картки: 5375 4112 1808 5897

PayPal: [email protected]

Навіть невелика сума — це реальний внесок у здоров’я наших захисників.