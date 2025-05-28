Франківський стоматолог оголосив збір на пересувний стоматкабінет для нацгвардійців

В Івано-Франківську стартував збір коштів на пересувний стоматологічний кабінет для військових 50 полку Національної гвардії України. У ньому фахівці надаватимуть якісну стоматологічну допомогу прямо на лінії фронту.
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Збір оголосив стоматолог Ярослав Бачинський, пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.
За його словами, багато захисників перебувають у складних умовах без доступу до медичних послуг, тож така мобільна стоматологія стане реальною підтримкою. Її планують повністю укомплектувати необхідним обладнанням і медикаментами.
Підтримати проєкт можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/5ZVX26qCY2
Або реквізитами:
- Номер картки: 5375 4112 1808 5897
- PayPal: [email protected]
Навіть невелика сума — це реальний внесок у здоров’я наших захисників.