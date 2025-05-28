Трамп втрачає терпіння стосовно путіна, але щодо санкцій він не визначився, – Politico

Президент США Дональда Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо володимира путіна закінчується. Проте він все ще не ухвалив рішення про те, чи вводити додаткові санкції проти росії у відповідь на посилення атак на Україну.

Про це Politico сказали чотири офіційні особи США.

«Путін небезпечно близький до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав перед ним», – заявив на умовах анонімності представник адміністрації президента США.

Проте, як кажуть чиновники, Трамп ще не ухвалив рішення про додаткові санкції щодо Москви.

Як пише видання, союзники в Європі зіткнулися з тим, що Трамп може вийти із мирних переговорів, не покаравши росію.

За словами джерел, коли Трамп минулого тижня розмовляв з кількома європейськими лідерами після телефонних розмов із Володимиром Зеленським і путіним, він, ймовірно, виправдовував небажання російського президента брати участь у мирних переговорах.

Він також припустив, що путін міг відмовитися від переговорів про припинення вогню після погроз новими економічними санкціями з боку Європи та США.

Тому, кажуть джерела, хоч як Трамп розчарований путіним, він дав європейцям зрозуміти, що «йому не подобаються санкції».

Американський чиновник також сказав, що деякі люди в адміністрації та за її межами сказали Трампу, що «санкції нашкодять американським компаніям і відштовхнуть росію від переговорів».