До Дня захисту дітей у популярній франківській клініці педіатр проводитиме безкоштовний прийом малюків

Популярна всеукраїнська мережа приватних клінік Оксфорд Медікал, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, вирішила зробити приємний сюрприз жителям Франківщини – а саме безкоштовний прийом педіатра упродовж дня, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу клініки.

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До дня захисту дітей! Безкоштовна консультація педіатра!

Детальніше Наші діти – наше майбутнє! І саме на нашій відповідальності їх безпека та здоровʼя!

У рамках всесвітнього Дня захисту дітей медичний центр Оксфорд Медікал в Івано-Франківську пропонує безкоштовний прийом лікаря педіатра для діток від 0 до 18 років!

Чому це актуально? З народження батьки мають бути уважними до особливостей розвитку дитини і вчасно виявляти будь-які «червоні прапорці». Відсутність зорового контакту чи затримка мовленнєвого розвитку, затяжні нежиті чи проблеми зі стільцем – у кожному з цих випадків необхідна допомога лікаря.

Наша акція – нагадування про необхідність доступної медичної допомоги кожному, хто не взмозі самостійно відповідати про своє здоровʼя. Здоровʼя наших дітей – наш обовʼязок як відповідальних батьків! , йдеться у повідомлені

Безкоштовний прийом педіатра доступний тільки у неділю, 1 червня за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності 93а Зверніть увагу, що кількість місць обмежена!

Запис на прийом: 0673777299, 0503777299 З турботою про здоровʼя наших малюків

*вартість прийому лікаря не в акційні дні – 600 грн.

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