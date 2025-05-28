Як працюватимуть літні школи в Івано-Франківську: перелік закладів і як долучитись

З 2 по 13 червня в Івано-Франківську дев’ять ліцеїв організують літні школи. Дозвілля під час канікул також пропонуватимуть професійно-технічні заклади та центри позашкільної освіти. Участь у літніх школах безкоштовна.

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Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.

Орієнтовно з 10:00 до 14:00 2-13 червня літні школи працюватимуть у таких освітніх закладах:

ліцеях № 1, 5, 7, 12, 13;

ліцеї імені Романа Гурика;

Угорницькому ліцеї;

Микитинецькому ліцеї;

Вовчинецькому ліцеї.

Для запису дітей батьки мають звернутися до директорів освітніх закладів та написати відповідні заяви, говорить Вікторії Дротянко. Залежно від запитів, формуватимуть групи.

У червні працюватимуть літні школи на базі закладів позашкільної освіти:

Міський центр дитячої та юнацької творчості (вулиця Січових стрільців, 37);

Центр “Культурно-універсальна територія” (Крихівці, Довженка, 55);

Центр патріотичного виховання імені Степана Бандери (Європейська площа, 1);

Освітньо-мистецький центр (вулиця В’ячеслава Чорновола, 25);

Центр освітніх інновацій (вулиця Незалежності, 36);

Міська дитяча екологічна станція (вулиця Ленкавського, 17);

Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 (вулиця Івана-Павла ІІ, 24);

Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 (вулиця Чорновола, 130);

У липні у Франківську працюватимуть чотири заклади:

Міський центр науково-технічної творчості (Івасюка, 38 А);

Центр “Культурно-універсальна територія”;

Центр освітніх інновацій;

Дитячо-юнацька спортивна школа № 2.

Також у серпні працюватимуть дві літні школи: у Міському центрі дозвілля для дітей та юнацької творчості, а також у Міському центрі науково-технічної творчості.

Зі слів Вікторії Дротянко, зареєструватися можна у департаменті освіти і науки Івано-Франківської міської ради або на сайті відповідного освітнього закладу.

“Охочих дуже багато. Інколи позашкільний заклад має запис від 100 до 150 діток і не всі можуть в нього потрапити. Тому заздалегідь, будь ласка, реєструйтеся й обирайте гурток. До речі, можна обирати декілька гуртків”, — каже Вікторія Дротянко.

Крім цього, літні школи працюватимуть у закладах профтехосвіти. З 2 по 13 червня у Вищому професійному училищі № 21 діти зможуть займатися 3D-дизайном, обробкою зображень, вебдизайном.

У професійному училищі № 3 учнів 7-9 класів можуть вчитися майструвати з дерева та створювати флористичні композиції.

Також для учнів середніх класів працюватиме Центр професійної технічної освіти № 1. У закладі розроблятимуть різноманітні моделі одягу та створюватимуть зачіски.

Торік літні школи відвідали 11 тисяч 915 дітей, розповіла директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.