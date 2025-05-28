Як працюватимуть літні школи в Івано-Франківську: перелік закладів і як долучитись

З 2 по 13 червня в Івано-Франківську дев’ять ліцеїв організують літні школи. Дозвілля під час канікул також пропонуватимуть професійно-технічні заклади та центри позашкільної освіти. Участь у літніх школах безкоштовна.
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Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.
Орієнтовно з 10:00 до 14:00 2-13 червня літні школи працюватимуть у таких освітніх закладах:
- ліцеях № 1, 5, 7, 12, 13;
- ліцеї імені Романа Гурика;
- Угорницькому ліцеї;
- Микитинецькому ліцеї;
- Вовчинецькому ліцеї.
Для запису дітей батьки мають звернутися до директорів освітніх закладів та написати відповідні заяви, говорить Вікторії Дротянко. Залежно від запитів, формуватимуть групи.
У червні працюватимуть літні школи на базі закладів позашкільної освіти:
- Міський центр дитячої та юнацької творчості (вулиця Січових стрільців, 37);
- Центр “Культурно-універсальна територія” (Крихівці, Довженка, 55);
- Центр патріотичного виховання імені Степана Бандери (Європейська площа, 1);
- Освітньо-мистецький центр (вулиця В’ячеслава Чорновола, 25);
- Центр освітніх інновацій (вулиця Незалежності, 36);
- Міська дитяча екологічна станція (вулиця Ленкавського, 17);
- Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 (вулиця Івана-Павла ІІ, 24);
- Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 (вулиця Чорновола, 130);
У липні у Франківську працюватимуть чотири заклади:
- Міський центр науково-технічної творчості (Івасюка, 38 А);
- Центр “Культурно-універсальна територія”;
- Центр освітніх інновацій;
- Дитячо-юнацька спортивна школа № 2.
Також у серпні працюватимуть дві літні школи: у Міському центрі дозвілля для дітей та юнацької творчості, а також у Міському центрі науково-технічної творчості.
Зі слів Вікторії Дротянко, зареєструватися можна у департаменті освіти і науки Івано-Франківської міської ради або на сайті відповідного освітнього закладу.
“Охочих дуже багато. Інколи позашкільний заклад має запис від 100 до 150 діток і не всі можуть в нього потрапити. Тому заздалегідь, будь ласка, реєструйтеся й обирайте гурток. До речі, можна обирати декілька гуртків”, — каже Вікторія Дротянко.
Крім цього, літні школи працюватимуть у закладах профтехосвіти. З 2 по 13 червня у Вищому професійному училищі № 21 діти зможуть займатися 3D-дизайном, обробкою зображень, вебдизайном.
У професійному училищі № 3 учнів 7-9 класів можуть вчитися майструвати з дерева та створювати флористичні композиції.
Також для учнів середніх класів працюватиме Центр професійної технічної освіти № 1. У закладі розроблятимуть різноманітні моделі одягу та створюватимуть зачіски.
Торік літні школи відвідали 11 тисяч 915 дітей, розповіла директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.