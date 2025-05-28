Лейтенанта ЗСУ Романа Хопту з Надвірнянщини посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького

Указом Президента України №203/2025 воїна з Надвірнянщини Хопту Романа Дмитровича посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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Про це пише Правда з посиланням на допис голови Надвірнянської громади Зіновія Андрійовича.

Полеглого воїна відзначили за проявлену мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та за самовіддане виконання військового обов’язку.

Роман Хопта народився 12.08. 2003 року в села Лоєва. З початком повномасштабного вторгнення, в зовсім юному віці, обороняв Київ. У 19 років був командиром взводу та лейтенантом ЗСУ. Роман завжди проявляв відвагу та силу характеру.

Загинув 10 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання неподалік населеного пункту Олександрія-Зелений Шлях, що на Курщині.

20 грудня 2024 року полеглому воїну відкрили меморіальну дошку на стінах його рідної школи.