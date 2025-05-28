Олена Шуляк: Родини з ТОТ повинні мати шанс на нове житло

Тисячі родин, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях очікують на підтримку держави. Тому одним із основних завдань для влади є розширення програми “єВідновлення” на тимчасово окуповані території (ТОТ).

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Таку думку висловила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, законодавча база для цього вже створена – ця опція прописана на рівні базового закону, який регулює програму “єВідновлення”. Також був проведений успішний експериментальний проект у Мелітополі щодо таких компенсацій, тому наразі очікують рішення Уряду.

Очільниця партії “Слуга Народу” додала: ще наприкінці 2023 року році були проведені перші в Україні публічні консультації щодо вдосконалення “єВідновлення”. Тоді за їхнім підсумком вдалося зробити кілька важливих змін – громадянам дозволити подавати заяви через ЦНАПи, а також від кількох співвласників. Однак основним запитом під час консультацій був запит від громадян, чиє знищене житло перебуває на ТОТ.

“Наголошу – нині ми бачимо, що більшість інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване житло надходить від громадян, чи домівки у розташовані на ТОТ. Тож наше завдання – дати і їм можливість знайти нову домівку на підконтрольній Україні території. Можливість придбати там житло – важлива частина інтеграції ВПО у приймаючі громади”, – зауважила Олена Шуляк.

У партії “Слуга Народу” нагадали, що в травні виповнюється 2 роки, як в Україні стартувала програма “єВідновлення” – наймасштабніша компенсаційна ініціатива, яку будь-коли реалізовувала наша держава, покликана допомогти українцям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії. За цей час допомогу отримали майже 100 тис. родин, а загальна сума компенсацій становить 25 млрд гривень.

“єВідновлення” – це не лише про виплати. Це про довіру. І про те, як держава вчиться бути на боці своїх людей. Вірю, програма тільки розширюватиметься, повертаючи людям не просто домівки, а велику надію та впевненість у майбутнє. Держава продовжує вдосконалювати механізми програми. Уряд вже виділив додаткові 15 млрд гривень на компенсацію для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло. Це дозволить забезпечити житлом щонайменше 30 тис. людей”, – зазначила Олена Шуляк.

Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що держава вже зараз працює над стратегією післявоєнного розвитку регіонів.