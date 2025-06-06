Галичанка Софія Вінтонів взяла золото чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу. ФОТО

Днями в італійському місті Ріміні відбувся чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу.
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Прикарпаття у цих категоріях представляли галичанка Софія Вінтонів та калушанин Роман Кобута.
Як повідомив їх тренер Роман Петрук, Софія Вінтонів взяла золото у категорії Fitness Bikini, а Роман Кобута бронзу у категорії Men’s Physique.
Софія Вінтонів – випускниця Галицького ліцею «Академічний». Народилася дівчина 30 липня 2004 року в Галичі, навчалась у ліцеї «Академічний». Як говорить про себе чемпіонка – тренувалася в залі 2,5 роки, а підготовку до змагань з бодібілдингу почала 12 січня, – пише Олег Кантор.
«Підготовку до цих змагань я почала у січні цього року і завдяки старанням, вірі та мудрим настановам тренера здобула такий результат» – додає Софія.
Нині талановита спортсменка навчається у Івано-Франківському національному медичному університеті за спеціальністю «фізична терапія та ерготерапія» і працює персональним тренером в тренажерному залі.
«Це активна, життєрадісна та волелюбна дівчина. Навчаючись у ліцеї, Софія не боялася викликів, докладала максимум зусиль, щоб досягти бажаного результату. Із дитинства була активною волейболісткою, неодноразово здобувала перемоги на змаганнях різних рівнів. Захоплювалася вивченням іноземних мов. Дівчина завжди робила якнайкраще те, у чому бачила свій успіх. Перемога Софії – це результат сильної волі, великої праці на шляху досягнення мети» – згадують випускницю і навчальному закладі.