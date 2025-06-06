Галичанка Софія Вінтонів взяла золото чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу. ФОТО

Днями в італійському місті Ріміні відбувся чемпіонат світу з фітнесу та бодібілдингу.

Прикарпаття у цих категоріях представляли галичанка Софія Вінтонів та калушанин Роман Кобута.

Як повідомив їх тренер Роман Петрук, Софія Вінтонів взяла золото у категорії Fitness Bikini, а Роман Кобута бронзу у категорії Men’s Physique.

Софія Вінтонів – випускниця Галицького ліцею «Академічний». Народилася дівчина 30 липня 2004 року в Галичі, навчалась у ліцеї «Академічний». Як говорить про себе чемпіонка – тренувалася в залі 2,5 роки, а підготовку до змагань з бодібілдингу почала 12 січня, – пише Олег Кантор.

«Підготовку до цих змагань я почала у січні цього року і завдяки старанням, вірі та мудрим настановам тренера здобула такий результат» – додає Софія.

Нині талановита спортсменка навчається у Івано-Франківському національному медичному університеті за спеціальністю «фізична терапія та ерготерапія» і працює персональним тренером в тренажерному залі.