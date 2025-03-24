Герой, який загинув у свій день народження: історія прикордонника Василя Крама з Прикарпаття

Прикордонник з Івано-Франківщини Василь Крам загинув у день свого народження 24 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання з доставки боєприпасів на передові позиції.

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Про це інформує Ратуша з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Василь Крам – прикордонник, який до останнього подиху залишався вірним присязі, державі та побратимам. 24 грудня – день, який би мав стати святковим, адже це був його День народження. Натомість замість слів радості прозвучали слова скорботи – Василь Крам загинув, виконуючи бойове завдання. Його життя обірвалося у ту саму дату, в яку колись розпочалось.

Воїн родом з Івано-Франківщини. Чоловік не був дотичним до війська, проте, коли росія у 2022 році вторглася в Україну Василь не роздумуючи долучився до Сил оборони України. Чоловік став пліч-о-пліч з прикордонниками комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного загону.

Він не шукав слави, не говорив про подвиги, а тихо робив свою справу. Він був там, де було найважче.

Весною та літом 2023 року боровся за Донеччину – стримував наступ під населеними пунктами Серебрянка та Григорівка не даючи ворогу просунутися вперед. Перебуваючи постійно під щільним вогнем окупантів прикордонник давав відсіч штурмам противника.

У травні 2023 року під Бахмутом, разом з побратимами, прикривав відхід військових з-під нищівного вогню. У 2024 році виконував бойові завдання на Харківщині, тримаючи оборону Вовчанська. 10 травня 2024 року, перебуваючи в повному оточенні, прикордонник 13 годин тримав оборону прикриваючи маневри побратимів та знищуючи ворожі штурмові групи.

Далі Василь стояв на захисті українсько-білоруського кордону зміцнюючи оборону на північному напрямку.

24 грудня 2024 року, у свій день народження, головний сержант Василь Крам загинув. Під час доставки боєприпасів на передові позиції в районі Серебрянського лісу він отримав численні уламкові поранення.

Василь Крам був не просто мобілізованим військовослужбовцем – він був лідером, другом та тим на кого завжди можна було покластися. Побратими називають його воїном, який стояв до останнього подиху.

У прикордонника залишилась дружина та дві донечки.