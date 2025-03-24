На Івано-Франківщині знизилась кількість хворих на туберкульоз

У медійному центрі обласної державної адміністрації відбувся брифінг, присвячений Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, який встановлено 24 березня. Йшлося про зниження показників захворювання на цю хворобу у 2024 році на 20 %.

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Під час брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я ОДА Олександра Бойчук розповіла про небезпеку цієї хвороби та нові кроки, які впроваджуються для подолання туберкульозу.

«У 2024 році в області спостерігалося зниження показників захворюваності на туберкульоз – до 20%, на фоні зростання захворюваності у більшості регіонів України. Дана ситуація може вказувати про ймовірне недовиявлення цієї захворюваності. І підтвердженням цього є виявлення туберкульозу у жителів області на пізніх стадіях. Серед виявлених у минулому році випадках спостерігається високий відсоток деструктивних форм (50% від всіх виявлених), що також свідчить про виявлення захворювання на пізніх стадіях», – зазначила Олександра Бойчук.

Під час брифінгу мовилося про амбулаторну модель лікування цієї хвороби за участі сімейного лікаря та наголошувалося на важливості діагностики цієї небезпечної хвороби.

Зауважувалося, що до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз належать:

-ВІЛ-інфіковані особи;

-особи, які контактують із хворими на туберкульоз (сімейні чи професійні контакти);

-особи із захворюваннями, що призводять до послаблення імунітету;

-курці, особи, що зловживають алкоголем чи вживають наркотики;

-іммігранти та біженці з регіонів із високою захворюваністю на туберкульоз;

-особи, що перебувають за межею бідності, безробітні;

-особи без визначеного місця проживання;

-пацієнти психіатричних закладів;

-затримані та особи, які перебувають під вартою під час доправлення їх до ізоляторів тимчасового тримання; особи, які перебувають в установах виконання покарань або звільнилися звідти, а також особи, щодо яких запроваджено адміністративний нагляд;

-працівники пенітенціарних установ, психіатричних закладів і закладів охорони здоров’я, які часто контактують із хворими на туберкульоз особами, здійснюють відповідні дослідження і аналізи.

Найтиповіші прояви туберкульозу:

-кашель або покашлювання впродовж двох тижнів і більше;

-підвищена температура тіла – від 37,2 °С;

-різка втрата ваги;

-зниження працездатності і загальна втомлюваність;

-нічна пітливість;

-виражена задишка;

-при важких формах – кровохаркання.

Діагностика туберкульозу полягає у визначенні локалізації патологічного процесу, мікробіологічному підтвердженні захворювання на туберкульоз та ідентифікації збудника, а також обов’язковому визначенні чутливості мікобактерій туберкульозу до лікарських засобів, які застосовують для лікування.