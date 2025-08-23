Голос місцевого самоврядування переміг: уряд перегляне власну постанову щодо функціонування малокомплектних шкіл

Верховна Рада України 285 голосами ухвалила постанову «Про звернення Верховної ради України до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення доступу до освіти». Документ зобов’язує уряд внести зміни до власної постанови та гарантувати роботу малокомплектних шкіл з 1 вересня 2026 року, навіть якщо в них навчатиметься менше ніж 60 учнів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України

Народний депутат України, ініціатор постанови Ігор Фріс підкреслив:

«До нас звертаються громади, вчителі й батьки школярів, адже існує ризик, що малокомплектні навчальні заклади, особливо у селах та гірських районах, втратять державне фінансування, а це фактично означає їхнє закриття. Наше завдання – зберегти дітям доступ до освіти навіть у найскладніший час. Саме тому Верховна Рада ухвалила звернення до Кабміну з вимогою переглянути обмеження для фінансування таких шкіл. Передбачити кошти для шкільних автобусів у разі реорганізації, а головне – залучити народних депутатів і керівників громад до переговорів із МОН та Світовим банком, аби пом’якшити умови».

Народна депутатка України, ініціаторка постанови Оксана Савчук розповіла детальніше про ініціативу та її значення:

«У 2024 році була ухвалена постанова Кабміну №245, яка змінює порядок фінансування шкіл, де навчається менше ніж 45 дітей станом на 1 вересня 2025 року. Через це чимало навчальних закладів, зокрема 525 шкіл в Україні, опинилися під загрозою припинення роботи. Саме тому ми, народні депутати, терміново втрутилися й підготували постанову-звернення до уряду, аби гарантувати державне фінансування малокомплектних шкіл. Якби цього не зробили, вже наступного року понад тисяча шкіл могли б припинити діяльність лише через те, що у старших класах навчається менше 60 учнів. Я переконана: сьогодні громади та їхні очільники мають зробити все можливе, щоб відстояти свої школи і звертатися по державну підтримку. Адже після ухвалення цієї постанови уряд разом із Міністерством освіти зобов’язані віднайти кошти для малокомплектних шкіл, аби вони й надалі могли працювати й залишатися осередками життя у своїх громадах».

Виконавчий директор Івано-Франківського відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук наголосив:

«Для розуміння – МОН планувало не фінансувати такі школи. Ми усвідомлюємо, що їх збереження й належне фінансування може стати поштовхом до збільшення кількості учнів та розвитку сільських громад. Водночас органи місцевого самоврядування постійно працюють над оптимізацією освітньої мережі, враховуючи виклики воєнного часу та демографічні реалії. Але подібні до цього рішення потрібно ухвалювати у відкритому діалозі з громадами, а не під тиском».

«Юридично рішення про закриття чи реорганізацію шкіл ухвалюють депутати місцевих рад, а не міністерство. Саме тому постанова Верховної Ради створює умови для того, щоб школи залишалися в громадах, а не зникали з мапи. Це важлива перспектива для дітей, учителів і всіх мешканців сіл», – звернув увагу Ю. Стефанчук.

Також Ю. Стефанчук подякував народним депутатам, зокрема від Прикарпаття, за підтримку ініціативи Асоціації міст України та за врахування позиції органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 11 липня з ініціативи Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України відбулася дискусійна платформа «Освітня мережа Прикарпаття: скоротити не можна зберегти». Участь у ній взяли голови громад, народні депутати, представники Міністерства освіти і науки, Івано-Франківської обласної ради, експерти та медіа.

Основна мета заходу – виробити підхід до формування мережі старшої школи з урахуванням позиції органів місцевого самоврядування.

Підсумовуючи дискусію, голови прикарпатських громад одностайно наголосили на необхідності уніфікувати підходи до створення мереж профільної освіти в регіонах, аби зменшити диспропорції та забезпечити рівний доступ учнів. Також було запропоновано розширити мережу ліцеїв на Івано-Франківщині, включивши до проєкту Зеленську (високогірну), Поляницьку, Дубівську, Дзвиняцьку, Олешанську, Новицьку, Нижньовербізьку, Печеніжинську, Переріслянську та Ямницьку громади.

Крім цього, напередодні з ініціативи народного депутата України Ігоря Фріса Міністерство освіти і науки провело нараду щодо необхідності збереження фінансування шкіл. Позицію Асоціації міст України на нараді представив виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення АМУ Юрій Стефанчук.