Поліція Прикарпаття втратила двох захисників на Донеччині

22 серпня 2025 року в місті Краматорськ, внаслідок ворожого авіаційного удару, загинули поліцейські Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області – Ігор Мартинюк та Олександр Соловʼянчик.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Поліцейські більше року служили в батальйоні особливого призначення (стрілецький)

Підполковник поліції Олександр Соловʼянчик, 1987 р.н. З 2015 року служив у Національній поліції України. Був слідчим та опероуповноваженим у різних підрозділах поліції. А торік перевівся на посаду старшого інспектора відділення проведення спеціальних операцій батальйону поліції особливого призначення.

Капітан поліції Ігор Мартинюк, 1987 р.н. З 2015 року служив у Національній поліції України. Він – спецпризначенець. На його рахунку десятки врятованих життів, адже боєць з 2014 неодноразово брав участь в АТО. Був на посаді старшого інспектора відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення.