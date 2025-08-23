ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліція Прикарпаття втратила двох захисників на Донеччині

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 15:30
22 серпня 2025 року в місті Краматорськ, внаслідок ворожого авіаційного удару, загинули поліцейські Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області – Ігор Мартинюк та Олександр Соловʼянчик.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Поліцейські більше року служили в батальйоні особливого призначення (стрілецький)

Підполковник поліції Олександр Соловʼянчик, 1987 р.н. З 2015 року служив у Національній поліції України. Був слідчим та опероуповноваженим у різних підрозділах поліції. А торік перевівся на посаду старшого інспектора відділення проведення спеціальних операцій батальйону поліції особливого призначення.

Капітан поліції Ігор Мартинюк, 1987 р.н. З 2015 року служив у Національній поліції України. Він – спецпризначенець. На його рахунку десятки врятованих життів, адже боєць з 2014 неодноразово брав участь в АТО. Був на посаді старшого інспектора відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення.

“Вони – справжні офіцери, вирізнялися неабиякою силою духу та наполегливістю. Були відданими своїй справі, вірними Присязі та справжніми синами своєї країни.

Поліція Прикарпаття схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Пам’ять про них назавжди залишиться у серцях побратимів та українців”, – йдеться у дописі.

