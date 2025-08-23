ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військовий тримає зброю біля прапора, свічка горить
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Городенківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Куриліва Дмитра

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 14:45
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Городенківська громада зустріне “на щиті” загиблого воїна Куриліва Дмитра.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківська міська рада.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

“Сьогодні, 23 серпня 2025р., о 18:00 год. просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м.Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Куриліву Дмитру Михайловичу, який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди”, – йдеться у дописі.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання повідомлять додатково.

Громаду просять прийти та гідно зустріти Героя.

Орієнтовно о 17:20 години скорботний кортеж проїжджатиме селами Незвисько та Воронів.

Близько 18:30 години кортеж з тілом Героя прямуватиме через село Котиківка.

СХОЖІ НОВИНИ