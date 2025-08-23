На Городенківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Куриліва Дмитра

Городенківська громада зустріне “на щиті” загиблого воїна Куриліва Дмитра.
Пише Правда.іф з посиланням на Городенківська міська рада.
“Сьогодні, 23 серпня 2025р., о 18:00 год. просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м.Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Куриліву Дмитру Михайловичу, який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди”, – йдеться у дописі.
Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.
Про чин похорону та церемонію прощання повідомлять додатково.
Громаду просять прийти та гідно зустріти Героя.
Орієнтовно о 17:20 години скорботний кортеж проїжджатиме селами Незвисько та Воронів.
Близько 18:30 години кортеж з тілом Героя прямуватиме через село Котиківка.