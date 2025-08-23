Що подивитись на вихідні: фільми про виживання в дикій природі

Людина і природа – тема одвічна і актуальна у всі часи. Особливо захопливими є історії про те, як люди змушені виживати в жорстких умовах, однак не всім це вдається.

Правда.іф пропонує для перегляду п’ятірку одних із найкращих серед таких фільмів. У кіно йдеться про те, як зуміти вистояти, про труднощі, коли залишаєшся сам на сам з природою, яка не завжди є доброю та прихильною.

«ДИКА»

Жанр: драма, біографія.

Режиссер: Жан-Марк Валле.

В ролях: Різ Візерспун, Лора Дерн, Томас Садоскі, Кін МакРей.

В центрі сюжету Шеріл Стрейд – жінка, роздавлена невдалим шлюбом і смертю матері, яка втратила будь-яку надію на щастя. Вона вирушає в пішохідну подорож по території Pacific Crest Trail — маршруту найвищими ділянками хребта С’єрра-Невада і Каскадних гір. Випробовування, які чекають на героїню в цій небезпечній подорожі, неминуче зцілюють її від душевних страждань, але цей процес буде далеко не безболісним.

«У СЕРЦІ МОРЯ»

Жанр: драма.

В ролях: Кріс Хемсворт, Бен Вішоу, Шарлота Райлі, Кілліан Мерфі, Мішель Фейрлі, Брендан Глісон, Жорді Молья та інші.

Сюжет: Події розгортаються на кораблі «Ессекс», який зазнав великих ушкоджень після нападу кашалота. Протягом наступних трьох місяців на команду чекають великі випробування: запаси їжі та води закінчуються, вони збились з курсу та навколо лише одна вода.

«ЕВЕРЕСТ»

Жанр: пригодницький трилер

Режисер: Бальтасар Кормаукюр.

У ролях: Кіра Найтлі, Робін Райт, Сем Воррінгтон, Джейк Джиленхолл.

Напружений трилер, знятий на основі реальних подій, з зірковим акторським складом, від студії, яка вміє дивувати. 1996 рік. Гімалаї. Під час спуску з вершини, одразу три експедиції потрапляють у страшний буревій і опиняються в сніговому полоні. Чия воля до життя виявиться найсильнішою?

«МІЛИНА»

Жанр: трилер.

Режисер: Хауме Кольєтт-Серра.

У ролях: Блейк Лайвлі, Оскар Хаенада, Седона Ледже.

Відчайдушна любителька серфінгу сідає на мілину на гострий виступ рифу і опиняється у смертельній пастці. Її пильно стереже гігантська біла акула, яка нізащо не випустить свою здобич. До берега і порятунку якихось 200 метрів, якби не клята мілина. Зірка Голівуду Блейк Лайвлі в гострому двобої з хижаком, де чиясь воля до життя виявиться сильнішою.

«ЛЕГЕНДА Г’Ю ГЛАССА»

Жанр: драма, пригоди.

У ролях: Леонардо ДіКапріо, Том Харді, Вілл Полтер, Донал Глісон та інші.

Мисливець Г’ю Гласс серйозно поранений на незвіданих просторах американського Дикого Заходу. Товариш Г’ю по загону підкорювачів нових земель Джон Фіцжеральд зрадницьки залишає його помирати на самоті. Тепер у Гласса залишилася тільки одна зброя – його сила волі. Він готовий кинути виклик первісній природі, суворій зимі і ворожим племенам індіанців, тільки щоб вижити і помститися Фіцжеральду.

7. «ДЖУНГЛІ»

Жанр: трилер, пригоди.

Режисер: Грег МакЛін.

В ролях: Деніел Редкліф, Томас Кречман, Алекс Рассел.

Група шукачів пригод вирушає до джунглів Амазонки на пошуки золота. Ізраїльтянин Йоссі Гінсберг упевнений у тому, що може вижити в будь-якому місці. Але коли навколо лише нескінченні зарості та дикі тварини, а запаси провізії закінчуються, терпіння людей добігає кінця і починається просто боротьба за життя. Пригодницький фільм про голод і виживання в джунглях ґрунтується на реальній історії.