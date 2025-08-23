ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 13:23
Синоптики протягом наступної доби на Прикарпатті прогнозують сильні пориви вітру. Йдеться про перший рівень небезпечності.

Пише Правда.іф з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

“Протягом доби 24 серпня по області та місту очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/сек. ( І рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у повідомленні.

