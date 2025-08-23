У Тисменицькій громаді виникла пожежа житлового будинку. ФОТО

На пожежі житлового будинку у селі Нові Кривотули постраждали двоє людей.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

23 серпня о 06:47 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Нові Кривотули Тисменицької територіальної громади.

До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи.

По прибуттю було встановлено, що горить покрівля одноповерхового житлового будинку з мансардою на площі близько 70 м².

На місці пожежі травмувалися двоє місцевих жителів – 1970 та 1992 років народження.

О 10:02 вогнеборці локалізували та ліквідували загоряння.

Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.