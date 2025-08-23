ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пожежник гасить вогонь на даху будинку.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тисменицькій громаді виникла пожежа житлового будинку. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 13:08
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На пожежі житлового будинку у селі Нові Кривотули постраждали двоє людей.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

23 серпня о 06:47 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Нові Кривотули Тисменицької територіальної громади.

До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи.

По прибуттю було встановлено, що горить покрівля одноповерхового житлового будинку з мансардою на площі близько 70 м².

На місці  пожежі травмувалися двоє місцевих жителів – 1970 та 1992 років народження.

О 10:02 вогнеборці локалізували та ліквідували загоряння.

Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.

Пожежники на даху під час рятувальних робіт.

СХОЖІ НОВИНИ