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Голова ОВА Світлана Онищук спростувала інформацію про вибухи на території Івано-Франківської області
Диван на коліщатках в темній вітальні

Голова ОВА Світлана Онищук спростувала інформацію про вибухи на території Івано-Франківської області

Автор: Петро Якимчук
24/03/2025 18:37
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Сьогодні, 24 березня, на Прикарпатті поширилася інформація про вибухи на території області

Очільниця ОВА спростувала дану інформацію, передає Правда ІФ

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Інформацію про вибухи поширювали місцеві телеграм-канали, що в гірських районах Івано-Франківщини місцеві жителі чули вибухи

Буковель, Косів, Делятин, Верховина, Красник, Кути – місцеві повідомляють про вибухи

Світлана Онищук повідомила, що ніяких вибухів не було.