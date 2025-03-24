Голова ОВА Світлана Онищук спростувала інформацію про вибухи на території Івано-Франківської області

Сьогодні, 24 березня, на Прикарпатті поширилася інформація про вибухи на території області
Очільниця ОВА спростувала дану інформацію, передає Правда ІФ
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Інформацію про вибухи поширювали місцеві телеграм-канали, що в гірських районах Івано-Франківщини місцеві жителі чули вибухи
Буковель, Косів, Делятин, Верховина, Красник, Кути – місцеві повідомляють про вибухи
Світлана Онищук повідомила, що ніяких вибухів не було.