Функціональні можливості та переваги BAS Роздрібна торгівля

«BAS Роздрібна торгівля» – програмний продукт, який допомагає автоматизувати бізнес-процеси роздрібних торгових точок. Програма підходить для великих мереж і дистриб’юторських компаній, а також для окремих магазинів, павільйонів або кіосків. Програмне забезпечення дає можливість ефективно контролювати складські запаси та управляти фінансами в касах.

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Головна вигода програми для магазину — можливість відстежувати товарні залишки, фінансові потоки та бюджет, а також використовувати систему як касове рішення. Завдяки цьому автоматизація торгових процесів набагато зручніша, а це сприяє залученню нових клієнтів, збільшенню продажів і зростанню прибутку.

У чому вигода програми

Програмне забезпечення для автоматизації процесів у роздрібній торгівлі в Україні дає можливість ефективно вести облік товарів, здійснювати продажі комплектами та отримувати детальну аналітику щодо товарообігу. Воно підтримує мережеву структуру магазинів різних форматів завдяки використанню розподілених інформаційних баз (РІБ). У «BAS Роздрібна торгівля» реалізовано два рівні обміну даними:

Між робочими місцями – забезпечує швидкий обмін інформацією між сервером торгової точки та касовими терміналами, що дозволяє касам працювати автономно. Між магазинами – централізовано об’єднує дані з усіх торгових точок у єдиному вузлі, що дає змогу швидко створювати периферійні вузли.

Автоматизація роздрібної торгівлі за допомогою «BAS Роздрібна торгівля» допомагає уникнути дефіциту товару, формуючи єдину інформаційну базу для обліку:

надходження продукції;

продажів і повернень;

переміщення товарів між магазинами;

інвентаризації та списань;

грошових операцій;

оформлення чеків і контролю оплат картками;

обліку надходження та витрат через касові ордери;

ведення кредитних покупок;

застосування знижок і дисконтних програм.

Таке програмне рішення ви можете взяти в оренду або купити в компанії Media Service. Воно може працювати у веб- або тонкому клієнті на всіх робочих місцях. Тут працюють професіонали, які зможуть проконсультувати вас з будь-якого питання щодо програмних продуктів для автоматизації бізнесу. Також фахівці допоможуть за потреби підібрати оптимальний тариф під конкретні задачі та особливості компанії.

Функціональні можливості

Система дозволяє ефективно керувати замовленнями, контролювати продаж та залишки товарів. Вона підтримує гнучке управління цінами та знижками, а також пропонує зручний інтерфейс для касирів. Завдяки інтеграції з «BAS Управління торгівлею» та «BAS Бухгалтерія» забезпечується безперебійний обмін даними між інформаційними базами.

Функціонал програми включає:

реєстрацію товарних операцій;

контроль постачань та аналіз продажів;

управління персоналом і торговим обладнанням.

BAS Управління торгівлею дає можливість значно підвищити ефективність бізнес-процесів у роздрібній торгівлі, оптимізуючи всі ключові операції.

Джерело: medias.com.ua

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