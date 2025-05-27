“Головне — живий”. Як військовий після подвійної ампутації вчиться ходити у Франківську

Якісна реабілітація — це перш за все люди. Фахівці, які підтримають на всіх етапах відновлення. Але водночас непересічну роль відіграє ще й середовище, де фахівці можуть ефективно працювати: належне обладнання, сучасні тренажери, допоміжні засоби. Усе це полегшує роботу спеціалістів і зробити відновлення комфортнішим.

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Переконатися у важливості такої підтримки довелося 42-річному Олегові з Донеччини. У вересні 2023 року біля Красногорівки чоловік отримав важке поранення. Врятувати ноги не вдалося — лікарі ухвалили рішення про ампутацію. Далі були шпиталі в Дніпрі, Києві, Білій Церкві. Потім — реабілітація. Спочатку в одному з центрів, де чоловік отримав протези та базову підготовку. Але, як виявилося, навчитися ходити — не те саме, що просто стояти, пише Галка.

«Коли Олег приїхав до нас, він не міг упевнено рухатися на протезах. Було складно з технікою ходи, рівновагою, витривалістю. До того ж ампутація різнорівнева — це завжди ускладнює відновлення», — розповідає фізичний терапевт Олексій з Івано-Франківська.

Тепер вони разом відпрацьовують кожен крок. Завдання — навчити Олега впевнено пересуватися з однією милицею, не тільки в залі, а й на вулиці, по пандусах. Щоденний графік Олега виглядає так: вранці — тренування ходи, вдень — робота на тренажерах, вправи для рук і корпусу.

«Складно? Так. Але терпимо. Як тренування. Та й діти підганяють — кажуть, щоб скоріше вставав. Є для кого старатись», — каже чоловік.

Олег проходить реабілітацію в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Тут він отримує не лише професійну допомогу, а й усе необхідне обладнання для відновлення. Медзаклад оснащено сучасною технікою та допоміжними засобами реабілітації, зокрема, завдяки ініціативі «Реабілітація травм війни» за фінансової підтримки міжнародного благодійного фонду Nova Ukraine.

Саме тому ініціатива «Реабілітація травм війни» разом із Nova Ukraine послідовно інвестує в оснащення лікарень. З 2022 року партнери спрямували більш як 12,5 мільйона гривень на закупівлю понад 300 одиниць техніки: тренажерів, вертикалізаторів, ортопедичних модулів, засобів для протезування. Підтримку отримали десятки медзакладів по всій Україні. Серед них: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, НДСЛ ОХМАТДИТ, Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології Закарпатської облради, Надвірнянська центральна районна лікарня, Білоцерківська міська лікарня №2, Долинська багатопрофільна лікарня та інші. Загалом спецзасоби надійшли до закладів охорони здоров’я Київської, Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської областей.

Разом з тим Nova Ukraine долучилася до розвитку професійної спільноти: підтримала проведення конференції в НДСЛ «Охматдит», конгресу фізичних терапевтів і військово-медичного конгресу від Міноборони. Також партнерство охопило розробку стандартів освітніх програм для фахівців з реабілітації. Такі освітні ініціативи дають фахівцям змогу розвиватися, тримати фокус на сучасних підходах і відповідати на нові виклики. Це шанс отримати знання, яких часто бракує в базовій освіті. А також — можливість бути частиною професійної спільноти, що формує майбутнє реабілітації.

Повномасштабна війна щодня збільшує кількість людей, які потребують реабілітації. Тому розвиток цієї сфери вкрай необхідний. Щоб Олег, інші військові й цивільні могли не просто повернутися до життя, а досягати своїх нових цілей, втілювати мрії.