Лейтенанта Романа Хопту з Франківщини нагороджено посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №203/2025 про нагородження лейтенанта Романа Хопту орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня (посмертно).
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє очільник Надвірнянщини Зіновій Андрійович.
“Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Його подвиг — неоціненний. Його іменем гордитимуться прийдешні покоління. Його життєвий шлях — це приклад честі, сили, патріотизму”, – йдеться у дописі.
Роман Хопта проживав у селі Лоєва. Він здобув освіту в академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. У 19 років став командиром взводу.
3 початку повномасштабного вторгнення росії в Україну захищав Київ, а потім воював в інших гарячих точках.
10 жовтня 2024 року 21-річний захисник загинув на Курщині.