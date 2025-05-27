Лейтенанта Романа Хопту з Франківщини нагороджено посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №203/2025 про нагородження лейтенанта Романа Хопту орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня (посмертно).

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Про це повідомляє очільник Надвірнянщини Зіновій Андрійович.

“Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Його подвиг — неоціненний. Його іменем гордитимуться прийдешні покоління. Його життєвий шлях — це приклад честі, сили, патріотизму”, – йдеться у дописі.

Роман Хопта проживав у селі Лоєва. Він здобув освіту в академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. У 19 років став командиром взводу.

3 початку повномасштабного вторгнення росії в Україну захищав Київ, а потім воював в інших гарячих точках.

10 жовтня 2024 року 21-річний захисник загинув на Курщині.