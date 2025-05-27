У Франківську завершився чемпіонат України із шахів

З 18 до 26 травня в Університеті Короля Данила тривав Чемпіонат України із шахів серед юнаків і дівчат до 12 років, організований Федерацією шахів України, Міністерством молоді та спорту України й Івано-Франківською обласною федерацією шахів.

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Повідомляє Департамент молодіжної політики та спорту, пише Правда.іф.

З 18 до 26 травня в Університеті Короля Данила тривав Чемпіонат України із шахів серед юнаків і дівчат до 12 років, організований Федерацією шахів України, Міністерством молоді та спорту України й Івано-Франківською обласною федерацією шахів.

Учасники приїхали з 21 області та м. Київ. Протягом тижня вони могли взяти участь у турнірах із трьох видів шахів: класичні, рапід (швидкі шахи) і бліцшахи.

У першому виді за першість змагалися 88 юнаків та 24 дівчини, кожен із них зіграв по 9 партій. У другому – 115 і 37 (9 партій відповідно). У третьому – 90 і 35 (11 партій).

Призерам вручили дипломи, кубки і медалі. Міжнародний арбітр, голова колегії суддів Федерації із шахів України Олег Товчіга (Oleg Tovchyga) зазначив, що чемпіон має право обрати – представляти Україну на Чемпіонаті світу або Чемпіонаті Європи.

Директорка чемпіонату, віцепрезидентка Івано-Франківської обласної федерації із шахів Наталія Палагіцька (Nataliia Palahitska) акцентувала на відкритості Університету Короля Данила в допомозі під час організації, а також подякувала двом партнерам – управлінню спорту та молодіжної політики ОДА і Департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з ВПО Івано-Франківської міської ради.