Настільні ігри для дорослої компанії: коли просто посидіти – вже нецікаво

Вечір, компанія зібралася, стіл ломиться від смачного, розмови у розпалі… Але через годину все починає йти по колу: де хто відпочивав, хто скільки працює, хто що думає про іпотеку. Знайомо? Ось тут на сцену виходять настільні ігри для дорослих — і вечір отримує друге дихання.

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Настілки — це не про кубики і “ходи три клітини вперед”. Це про сміх, емоції, азарт та можливість побачити друзів з абсолютно нового боку.

Що зіграти, щоб було весело, не нудно і всім зрозуміло?

Ось шість настілок, які не підведуть — перевірено сотнями вечорів:

Dixit

Асоціативна гра з ілюстраціями, що ніби виринули з чиїхось снів. Один гравець загадує на картку асоціацію — від “меланхолія у березні” до “ранку понеділка в пеклі”, а інші намагаються вгадати, про що йдеться. Прекрасно розкриває фантазію, гумор і трохи божевілля ваших друзів.

Alias

Словесний екшен: поясни слово, не використовуючи однокореневі, і вкладися під час. Хтось кричатиме, хтось панікуватиме, хтось сміятиметься до сліз. Відмінно підходить для розігріву — особливо якщо команда любить посперечатися, як правильно пояснювати слово “праска”.

Ticket to Ride

Ніби “Монополія”, тільки без нудьги. Ви будуєте залізничні маршрути Північною Америкою, збираєте карти вагончиків та хитро перекриваєте шлях суперникам. Правила прості, але щоразу стратегія виходить по-різному. Дуже затягує.

Carcassonne

Гра про середньовічну Європу: ви по черзі викладаєте тайли, будуєте міста, дороги, монастирі та ставите своїх миплов — послідовників. Трохи стратегії, трохи тактики та багато “Гей, ти зайняв мою дорогу!”

7 Wonders

Карткова цивілізація: кожен гравець будує свою могутню державу, обираючи будівлі, ресурси, армію чи культуру. Гра йде швидко, але відчуття, що ви реально побудували щось велике. Підходить навіть для великих компаній.

Uno

Так-так, класика. Іноді дорослої компанії не потрібно нічого складного — достатньо пари колод Uno, щоб влаштувати турнір з підколами, зрадами та ефектним “+4”. Легка, швидка, весела. Ідеальна під келих чогось.

Чому настілки — це маст-хев для будь-якого збору?

Люди менше залипають у телефонах;

Сміх — гарантований;

Допомагає розкріпачитися, навіть якщо в компанії є новачки;

І просто страшенно весело.

Грайте в настільні ігри, будуйте залізниці, пояснюйте “бурундука” з тремтячими руками та витягуйте підступне “+2”. Тому що дорослі теж мають право на чудові ігри — особливо у добрій компанії.

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