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За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та майже 20 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та майже 20 артсистем

Автор: Ігор Василик
28/05/2025 07:40
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.05.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 983890 (+1050) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10864 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22644 (+2) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28355 (+18) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1397 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1171 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 37918 (+65),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3265 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49959 (+52) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!