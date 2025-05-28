Сьогодні Коломия прощатиметься із полеглим офіцером-прикордонником Миколою Михайлищуком

У вівторок 27 травня, до Коломиї прибув скорботний кортеж з тілом полеглого офіцера Миколи Михайлищука.
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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.
Полеглий старший лейтенант Микола Михайлищук, служив на посаді заступника начальника прикордонної застави Чернівецького прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича.
Чин похорону розпочнеться у середу 28 травня о 10:00 годині, в соборі Преображення Христового УГКЦ.