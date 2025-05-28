Маленька франківська волонтерка Тереза Хоростіль збирає донати на черговий дрон для “Бойових воронів” 102-ї бригади

Юна учениця Микитинецького ліцею Тереза Хоростіль розпочала черговий збір коштів для того аби придбати оптоволоконний БПЛА для військовослужбовців прикарпатської 102-ї бригади територіальної оборони імені Дмитра Вітовського, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Нагадаємо, що На Івано-Франківщині бійці 102 бригади прийшли у ліцей, щоб подякувати учениці за донат
“З великою вдячністю відзначаємо Терезу Хоростіль — молоду, але вже свідомо сильну голосом і вчинками співачку, яка вкотре підтримує воїнів 102 окремої бригади ТРО. Її щирість, енергія та небайдужість — потужне джерело натхнення для всіх нас, – зазначають у бригаді.
Бонус за найбільший донат
І разом з тим долучитись до збору юної співачки на FPV-дрон з оптоволоконним керуванням. За найбільший донат переможця чекатиме особливий подарунок!
Дякуємо за системну підтримку та небайдужість! Разом — ми сила. Разом — ми переможемо.”
Мета збору – придбання FPV-дрона з оптоволоконним керуванням.
Ціна – 40 800 гривень за комплект.
Будь-яка ВАША підтримка важлива!
Пам’ятаємо, що допомоги для ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ багато не буває!
Карта ПриватБанк
5168745199118289
Отримувач Хоростіль Л.В.
Слава Збройним Силам України!
Нагадаємо, що Маленька волонтерка з Івано-Франківська Тереза Хоростіль вкотре розпочала збір для прикарпатської 102-ї бригади ТРО