ІФНТУНГ проведе велику міжнародну наукову конференцію

Конференція на тему «Публічне управління та адміністрування в Україні: євроінтеграційний поступ», відбудеться у Івано-Франківську на базі Національного технічного університету нафти і газу вже цього тижня 30 травня.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Конференція розпочне свою роботу о 10.00 годині

Окрім українських науковців, участь у конференції братимуть також вчені з університетів Польщі, Румунії, Словаччини та Канади. Загалом на конференцію поступило понад 250 тез (у тому числі від 60 докторів наук).

Під час конференції обговорюватимуть проблеми публічного адміністрування, національної безпеки, комунікацій, місцевого самоврядування, воєнні виклики, та багато іншого.

Окрім основного пленарного засідання на конференції заплановано також проведення семи секціях.

На секціях обговорюватимуть наступні теми:

Секція № 1. «Політико-правові та організаційні аспекти реформування публічного управління та адміністрування в Україні»

«Політико-правові та організаційні аспекти реформування публічного управління та адміністрування в Україні» Секція № 2. «Організація діяльності органів публічного управління та адміністрування щодо забезпечення національної безпеки України»

«Організація діяльності органів публічного управління та адміністрування щодо забезпечення національної безпеки України» Секція № 3 . «Механізми професіоналізації органів публічного управління та адміністрування: вітчизняний та європейський досвід»

. «Механізми професіоналізації органів публічного управління та адміністрування: вітчизняний та європейський досвід» Секція № 4 . «Шляхи адаптації діяльності органів публічного управління та адміністрування до стандартів Європейського Союзу»

. «Шляхи адаптації діяльності органів публічного управління та адміністрування до стандартів Європейського Союзу» Секція № 5. «Формування комунікативної компетентності публічних службовців»

«Формування комунікативної компетентності публічних службовців» Секція № 6. « Публічне управління та адміністрування в Україні в умовах війни: виклики, загрози та резистивні можливості»

Публічне управління та адміністрування в Україні в умовах війни: виклики, загрози та резистивні можливості» Секція № 7. «Інституційна спроможність місцевого самоврядування України в умовах воєнного стану»

Переглянути основне пленарне засідання можна буде за посиланням https://meet.google.com/rnt-qqek-uir?pli=1

Воно відбуватиметься у аудиторії А-14 корпусу №1 ІФНТУНГ.