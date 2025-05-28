Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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28 травня – 185 років від дня народження Омеляна Партицького (1840-1895), письменника, літературознавця, етнографа, громадського діяча, видавця і редактора галицького журналу «Зоря».
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.