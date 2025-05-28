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Сьогодні на Надвірнянщину востаннє повертається полеглий герой Віктор Клим'юк
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Надвірнянщину востаннє повертається полеглий герой Віктор Клим’юк

Автор: Ігор Василик
28/05/2025 08:55
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Сьогодні “на щиті” до рідної домівки востаннє повертається мужній захисник рідної землі із села Назавизова Надвірнянської міської територіальної громади Віктор Клим’юк, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Надвірнянської громади Зіновія Андрійовича.

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Зустріч героя

Дорога скорботна громадо! Сьогодні, 28 травня 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, Віктор Климʼюк 1991 р.н житель с. Назавизів, йдеться у дописі.

  • Орієнтовно: 10:00 год. проїде траурна процесія: м.Івано-Франківськ с. Тисменичани, с. Цуцилів, с.Перерісль, с. Л. Тарновиця.
  • О 11:00 біля символічної могили села Назавизів зі сторони Івана-Франківська, де відбудеться спільно піша хода до будинку Героя!

Просимо спільно вшанувати пам’ять загиблого Захисника живим коридором пам‘яті. Герої не вмирають! Вони навіки в наших серцях!

Віктор Клим’юк