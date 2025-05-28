Прогноз погоди на середу, 28 травня, в Івано-Франківську і області

По Івано-Франківську та області хмарно. Значний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На річках басейну Прута очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках до 2,0 м.

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Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря по Івано-Франківську: вночі 8-10°, вдень 14-16° тепла.

По області: вночі 7-12°, вдень 11-16° тепла.

У високогір’ї Карпат: протягом доби 1-6° тепла.

Медико-метеорологічні умови 3-го типу.

Видимість на автошляхах 2-4 км.