В Калуші дев’ятикласник викинув кота з вікна

У Калуші у ліцеї №10 дев’ятикласник викинув кота з вікна, що викликало обурення в соцмережах. За словами свідків, для дітей це була розвага.

Відео опублікували в телеграм-каналі “Чесний Франківськ”, пише Правда.

На щастя, тварина вижила та, за попередньою інформацією, не зазнала серйозних травм.

Проте інцидент викликав хвилю обурення серед містян та користувачів соцмереж, які вимагають реакції з боку адміністрації школи та відповідних служб.

Місцеві зоозахисники наголошують на необхідності впровадження освітніх програм з гуманного ставлення до тварин у школах. У подібних ситуаціях також може йтися про адміністративну або навіть кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Прикарпатські поліціянти встановлюють підлітків, причетних до жорстокого поводження з твариною у Калуші, повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Так, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому підлітки викидають кота з вікна третього поверху. Правоохоронці одразу розпочали перевірку.

Співробітники ювенальної превенції наразі встановлюють неповнолітніх, причетних до знущання з тварини, перевіряють обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій неповнолітніх.