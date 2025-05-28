На Прикарпатті оголосили штормове попередження

Очікуються значні дощі та грози.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в області
Згідно з інформацією рятувальників, упродовж сьогоднішньої доби, 28 травня, очікується значний дощ (15-29 мм за 12 год та менше), гроза та град. А також – пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
Йдеться про перший рівень небезпечності, жовтий.