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На Прикарпатті оголосили штормове попередження

Автор: Оксана Марушкевич
28/05/2025 10:01
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Очікуються значні дощі та грози. 

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На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в області

Згідно з інформацією рятувальників, упродовж сьогоднішньої доби, 28 травня, очікується значний дощ (15-29 мм за 12 год та менше), гроза та град. А також – пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Йдеться про перший рівень небезпечності, жовтий. 