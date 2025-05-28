Відомий франківський співак Сергій Лазановський презентував новий кліп на пісню “Кіно-вино” ВІДЕО

Сергій Лазановський та NIKITIN презентували спільний трек “Кіно-вино”, якою зачепили тему суперечливих стосунків. Маючи доволі легко форму, пісня описує сучасні принципи романтичних відносин, коли кінцева мета двох закоханих відрізняється. Вона – хоче за хлопця заміж, а він боїться її бажань та почуттів, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

За словами виконавців, їхнє знайомство відбулося на одному з весняних концертах радіостанції ХІТ FM. NIKITIN спало на думку запропонувати Сергію Лазановському одну зі своїх авторських пісень “Кіно-вино”, написану разом з переможцем “Х-Фактора” Дмитром Бабаком. Пісня чекала свого часу цілих 6 років, проте ніяк не могла знайти виконавця. NIKITIN спало на думку, що музично ця робота підійде до репертуару Сергія Лазановського.

“Я довго не міг вирішити, що мені робити з цією піснею. Складалося враження, що вона не зовсім у моєму стилі. Проте наше знайомство з Сергієм та творча співпраця зробили так, що тепер це дуетний трек. Вийшло дуже гармонійно та щиро. Якщо говорити про саму пісню – попри легку подачу, у неї закладена велика драматургія. Адже багато чоловіків не розуміють важливості створення родини. Тому піснею “Кіно-вино” ми закликаємо хлопців бути більш сміливими, рішучими та зрозуміти, що якщо дівчина хоче за вас заміж – то це від великого кохання”, – зазначив NIKITIN.

У mood-video Сергій Лазановський та NIKITIN стали глядачами долі однієї з дівчат, яка разом з подругами готується до дівич-вечора. Наприкінці хлопці стали весільним подарунком від подруг, де заспівали для майбутньої нареченої.

“Трек про весілля – ну хіба не прекрасна тема? Мотив пісні “Кіно-вино” дійсно заїдає в голові, на своїх концертах я вже виконував трек і бачив реакцію публіки – а отже сподіваюся, що ця пісня дійсно стане хітовою. Відеороботу ми готували у доволі стислі терміни, команда була розкидана Україною. Проте все одно нам вдалося відзняти mood-video зі змістом. Я знаю, як для дівчат важливий дівич-вечір, тому ми вирішили його реалізувати та разом з NIKITIN стати його частиною”, – прокоментував Сергій Лазановський.