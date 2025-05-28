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Неповнолітні «зламали» рекламні вивіски у Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

Неповнолітні «зламали» рекламні вивіски у Франківську

Автор: Олег Мамчур
28/05/2025 10:33
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Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків підлітків, які незаконно отримали доступ до рекламних LED-екранів у центрі міста та розмістили на них образливий напис.

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Інцидент стався вчора, 27 травня, коли на одному з електронних вивісок з’явився текст образливого змісту, пише Правда.

Поліцейські оперативно встановили осіб, причетних до правопорушення. Ними виявилися 12- та 13- річні мешканці Івано-Франківська.

Батьків правопорушників поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує штраф.

Поліція звертається до батьків з проханням уважніше стежити за поведінкою своїх дітей та їхнім оточенням.