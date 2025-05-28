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Ветерани Івано-Франківщини можуть отримати безоплатне протезування та реабілітацію

Автор: Оксана Марушкевич
28/05/2025 10:53
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Ветерани та ветеранки у межах Програми медичних гарантій можуть пройти до 8 реабілітаційних курсів на рік, а у випадках множинних ампутацій — до 26.

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Усе — безоплатно: ліки, обстеження, витратні матеріали, робота мультидисциплінарної команди фахівців.

Подати документи на безоплатне протезування можна:

  • перебуваючи у лікарні — слід звернутися до соціального працівника або попросити лікаря викликати представника Фонду соцзахисту людей з інвалідністю.
  • Звернувшись до найближчого ЦНАПу або управління соцзахисту.
  • Подати документи онлайн  https://ek-cbi.msp.gov.ua

Необхідні документи:

  • Паспорт громадянина України та дентифікаційний код
  • Довідка про обставини травми від командира військової частини
  • Висновок про необхідність забезпечення допоміжними засобами
  • Посвідчення УБД (за наявності).

Для постраждалих внаслідок війни — не обов’язково чекати на встановлення інвалідності для отримання протеза.