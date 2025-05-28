Ветерани Івано-Франківщини можуть отримати безоплатне протезування та реабілітацію

Ветерани та ветеранки у межах Програми медичних гарантій можуть пройти до 8 реабілітаційних курсів на рік, а у випадках множинних ампутацій — до 26.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Усе — безоплатно: ліки, обстеження, витратні матеріали, робота мультидисциплінарної команди фахівців.
Подати документи на безоплатне протезування можна:
- перебуваючи у лікарні — слід звернутися до соціального працівника або попросити лікаря викликати представника Фонду соцзахисту людей з інвалідністю.
- Звернувшись до найближчого ЦНАПу або управління соцзахисту.
- Подати документи онлайн https://ek-cbi.msp.gov.ua
Необхідні документи:
- Паспорт громадянина України та дентифікаційний код
- Довідка про обставини травми від командира військової частини
- Висновок про необхідність забезпечення допоміжними засобами
- Посвідчення УБД (за наявності).
Для постраждалих внаслідок війни — не обов’язково чекати на встановлення інвалідності для отримання протеза.