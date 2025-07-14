Головний тренер франківського “Урагану” Юрій Іванишин одружився. ФОТО

Головний тренер івано-франківського НФК «Ураган» Юрій Іванишин одружився зі своєю нареченою Олею.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда з посиланням на НФК “Ураган”.
“Бажаємо міцного сімейного щастя, злагоди, взаємоповаги та натхнення для спільних перемог — як у житті, так і в коханні. Нехай у вашому домі завжди панує тепло, а серця — б’ються в унісон під мирним українським небом”, – вітає його команда.