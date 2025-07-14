ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Головний тренер франківського “Урагану” Юрій Іванишин одружився. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Головний тренер франківського “Урагану” Юрій Іванишин одружився. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/07/2025 22:45
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Головний тренер івано-франківського НФК «Ураган» Юрій Іванишин одружився зі своєю нареченою Олею.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на НФК “Ураган”.

“Бажаємо міцного сімейного щастя, злагоди, взаємоповаги та натхнення для спільних перемог — як у житті, так і в коханні. Нехай у вашому домі завжди панує тепло, а серця — б’ються в унісон під мирним українським небом”, – вітає його команда.