Українські школярі тріумфували на Європейських іграх єдиноборств у Румунії

З 11 по 17 липня в столиці Румунії — місті Бухарест — проходять Європейські ігри єдиноборств серед школярів, організовані Європейською федерацією шкільного спорту (ESSF) за сприяння Federatia Romana de Taekwon-do ITF.

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Про це пише Правда з посиланням на ПІК.

Ця масштабна подія зібрала понад 2000 учасників із 20 країн Європи. Історичним досягненням стало те, що Таеквон-До вперше включено до програми офіційних змагань ESSF, відкриваючи нову сторінку в розвитку нашого бойового мистецтва в шкільному спорті.

Юні спортсмени з Івано-Франківська вразили високим рівнем майстерності та згуртованістю, здобувши 19 медалей, серед яких:

8 золотих

6 срібних

5 бронзових

«Це не просто результат — це свідчення сили українського духу, професійної підготовки та підтримки з боку держави й партнерів», – наголосив заслужений тренер України Олег Соловей.

Золотими призерами Європейських ігор єдиноборств серед школярів-2025 стали франківці Лаба Тетяна, Томенчук Андрій, Тимків Артем, Гривнак Матвій, Войтович Анна, Крук Кіра, Меренов Віктор, Рожанський Арсеній.

Срібні призери: Стрихар Анна (туль і спаринг), Бойчук Олексій, Войтович Анна, Крук Кіра, Домбровська Анна. Бронзові призери: Удуд Діана (туль і спаринг), Плотніков Матвій, Гривнак Матвій, Грицканюк Соломія.

Спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів Олега та Катерини Соловей, тренера вищої категорії Віталія Соловʼя.