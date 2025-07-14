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Українські школярі тріумфували на Європейських іграх єдиноборств у Румунії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Українські школярі тріумфували на Європейських іграх єдиноборств у Румунії

Автор: Олег Мамчур
14/07/2025 22:13
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З 11 по 17 липня в столиці Румунії — місті Бухарест — проходять Європейські ігри єдиноборств серед школярів, організовані Європейською федерацією шкільного спорту (ESSF) за сприяння  Federatia Romana de Taekwon-do ITF.

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Про це пише Правда з посиланням на ПІК.

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Ця масштабна подія зібрала понад 2000 учасників із 20 країн Європи. Історичним досягненням стало те, що Таеквон-До вперше включено до програми офіційних змагань ESSF, відкриваючи нову сторінку в розвитку нашого бойового мистецтва в шкільному спорті.

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Юні спортсмени з Івано-Франківська вразили високим рівнем майстерності та згуртованістю, здобувши 19 медалей, серед яких:

  • 8 золотих
  • 6 срібних
  • 5 бронзових
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«Це не просто результат — це свідчення сили українського духу, професійної підготовки та підтримки з боку держави й партнерів», – наголосив заслужений тренер України Олег Соловей.

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Золотими призерами Європейських ігор єдиноборств серед школярів-2025 стали франківці Лаба Тетяна, Томенчук Андрій, Тимків Артем, Гривнак Матвій, Войтович Анна, Крук Кіра, Меренов Віктор, Рожанський Арсеній.

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Срібні призери: Стрихар Анна (туль і спаринг), Бойчук Олексій, Войтович Анна, Крук Кіра, Домбровська Анна. Бронзові призери: Удуд Діана (туль і спаринг), Плотніков Матвій, Гривнак Матвій, Грицканюк Соломія.

Спортсмени тренуються під керівництвом заслужених тренерів Олега та Катерини Соловей, тренера вищої категорії Віталія Соловʼя.

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«Майбутнє України — у впевнених, сильних і патріотичних школярах. Таеквон-До — це не просто спорт. Це шлях до перемоги!», – наголосив наставник спортсменів Олег Соловей.

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