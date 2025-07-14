На Прикарпатті засудили жінку за проросійську пропаганду в “Одноклассниках”

Уродженку Донецької області визнали винною у публічному поширенні матеріалів, які виправдовують збройну агресію РФ проти України та героїзують окупантів.

Про це пише “Галка” з посиланням на вирок Богородчанського районного суду.

Жінка через сторінку в соцмережі “Одноклассники” поширювала пости, в яких героїзувала російську армію, очільників угруповань “ДНР” і звинувачувала українських військових у жорстокості. Вона двічі публічно схвалювала дії країни-агресора — у січні та квітні 2024 року:

1: “Дословный пересказ вернувшегося из этого ада. Вы обязаны знать, с какими тварями, ублюдками и недочеловеками воюют наши парни на Донбассе. И то что их с каждым днем становится меньше на земле, это заслуга наших парней. Слава армии России”. 2: “ОСОБА_9 был единственным в мире главой государства, лично воевавшим с оружием в руках, будучи первым человеком страны. Как минимум за это – слава и светлая память”.

У судовому засіданні обвинувачена визнала провину, розкаялася і заявила, що більше не підтримує проросійських поглядів.

Суд визнав її винною за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 КК України. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили з випробувальним строком на три роки. Також вона повинна періодично з’являтись до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за кордон без дозволу.

Крім того, суд стягнув з неї 8 481 гривень витрат за проведення експертизи.