Для енергонезалежності громади: Калуш отримав від швейцарських партнерів сонячні панелі

У Калуш доставлено чергову партію гуманітарної допомоги від швейцарської енергетичної компанії BKW. Обладнання дозволить облаштувати дві сонячні електростанції на об’єктах бюджетної сфери, сприяючи енергетичній безпеці та сталому розвитку громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

До Калуської громади надійшла нова партія гуманітарної допомоги зі Швейцарії. Як повідомив міський голова Андрій Найда, цього разу йдеться про технічне обладнання для розвитку альтернативної енергетики: сонячні панелі та інвертори, які були передані енергетичною компанією BKW.

Отримане обладнання планується використати для облаштування двох сонячних електростанцій на об’єктах бюджетної сфери. Встановлення таких систем дозволить зменшити енергетичну залежність громади, забезпечити безперебійну роботу важливих соціальних закладів і знизити витрати на оплату електроенергії з місцевого бюджету.

«До Калуша прибула важлива гуманітарна допомога зі Швейцарії — сонячні панелі та інвертори, які були надані швейцарською енергетичною компанією BKW», — йдеться у повідомленні міського голови.

В умовах війни та постійної загрози енергетичній інфраструктурі України, забезпечення альтернативними джерелами електропостачання стає критично важливим. Завдяки партнерству з міжнародними донорами Калуська громада продовжує розвивати напрям сталої енергетики, орієнтуючись на безпечні та економічно вигідні джерела живлення для соціально важливих установ.

Це не перша допомога з боку компанії BKW. Раніше аналогічне обладнання вже було направлено до Калуської центральної районної лікарні, а також до закладів освіти, що функціонують на території громади. Така послідовна підтримка свідчить про сформоване партнерство, що базується на взаємодовірі та прагненні до впровадження інноваційних рішень у сфері енергетики.

«Це не перша допомога від зазначеної компанії. Раніше обладнання, надане швейцарською енергетичною компанією BKW, було направлено на Калуську ЦРЛ та заклади освіти громади», — йдеться у повідомленні.

Міська рада висловила подяку уряду Швейцарії, компанії BKW, а також усім, хто долучився до організації логістики, координації та доставки гуманітарного вантажу. Особливі слова вдячності адресовані калушанці Ірині Кілко та проектній менеджерці компанії BKW — українці Надії Озерській, які сприяли реалізації ініціативи.

«Калуська міська рада щиро дякує уряду Швейцарії та компанії BKW за підтримку та небайдужість до потреб українських громад. Це не просто технічна допомога — це жест солідарності, що вселяє віру в майбутнє», — зазначається в офіційному повідомленні.

Влада Калуша наголошує, що впровадження сучасних енергетичних технологій — один із пріоритетів громади. В умовах нестабільності в енергетичній системі країни місцева влада активно працює над запровадженням рішень, що дозволяють забезпечити стійке функціонування критичної інфраструктури.

Проєкт із встановлення сонячних електростанцій реалізується як частина більшої стратегії переходу до сталої енергетики, що охоплює також енергоефективність у будівлях, модернізацію освітлення та впровадження систем зберігання енергії.

За словами представників міськради, громада готова і надалі поглиблювати міжнародне партнерство для отримання ресурсів і знань, необхідних для переходу до енергонезалежної та безпечної моделі розвитку.