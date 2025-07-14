17 Patriot можуть відправити в Україну дуже скоро, – Трамп

14 липня, у понеділок, Дональд Трамп заявив про швидку відправку в Україну 17 Patriot.

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Деякі – протягом декількох днів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова американського президента на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. ЗМІ припускають, що йдеться саме про системи.

Що заявив Трамп про передачу Patriot?

На запитання журналістки про постачання Україні боєприпасів і комплексів Patriot американський президент відповів, що частина військової допомоги прибуде скоро – “протягом кількох днів”.

За його словами, кілька країн, які мають ці ЗРК, віддадуть їх Україні. Натомість США вироблять для них нові системи.

У нас є 17 Patriot, що готуються до відправлення. Вони їм не знадобляться. Тож ми збираємось домовитись про те, куди підуть ці 17 – або більша частина з них…

– сказав Трамп.

Нагадаємо

Напередодні Німеччина отримала позитивні сигнали зі США щодо можливого продажу Україні систем Patriot. На тлі цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 14 липня вирушив до Вашингтона з офіційним візитом.