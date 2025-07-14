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У річці на Прикарпатті втопився чоловік
Диван на коліщатках в темній вітальні

У річці на Прикарпатті втопився чоловік

Автор: Олег Мамчур
14/07/2025 20:02
Азов
ДІМ РІА
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На Івано-Франківщині, у селі Кутище Тлумацької громади, 13 липня в річці Дністер потонув чоловік.

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Про це у коментарі Суспільному повідомив керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

Деталі

З його слів, повідомлення про те, що у річці втопився чоловік, надійшло до поліції від місцевого жителя 1959 року народження.

Поліцейські встановили, що потопельник — 1983 року народження. Ознак насильницької смерті не виявили.

Його тіло відправили на судово-медичну експертизу.